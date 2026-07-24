Выставка, исследующая, как современные открытия в области генетики меняют представления о человеке. Пока внимание общества сосредоточено на искусственном интеллекте, художники обращаются к другой технологической революции — биотехнологиям, которые всё глубже проникают в понимание жизни. Можно ли свести человека к генетическому коду? Что остаётся за пределами данных, алгоритмов и научных моделей? И способен ли язык науки исчерпывающе описать человеческий опыт? В экспозиции представлены работы художников, созданные в рамках междисциплинарной лаборатории на стыке современного искусства и генетики: инсталляции, скульптуры, живопись, фотография. Генетика становится здесь не только темой, но и художественным методом: генетический код превращается в язык, лабораторные практики обретают черты ритуала, а тело становится пространством встречи естественного и синтетического. Выставка не предлагает готовых ответов, а приглашает к разговору о границах научного знания, новой субъектности и будущем человека в эпоху биотехнологий. График работы: пн–вс, 11:00-20:00 Вход свободный