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  1. Москва
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Человек из Подольска. Серёжа очень тупой

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действие спектакля происходит сразу в двух залах, и зритель сам может выбрать порядок просмотра. Спектакль рассказывает о сложноподчиненной непредсказуемой реальности, в которой герою приходится отказаться от привычного взгляда на вещи, пересмотреть шаблонное восприятие своей жизни и повседневности. Прессинг обстоятельств, экстремальные ситуации, чувство незащищенности прерывают мирный ход обычных будней, заставляют героя вступать в иную по качеству коммуникацию с реальностью.

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