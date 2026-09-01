Вечеринка за твоё здоровье. Самый яркий чек-ап, который у тебя был: с танцами, музыкой и правильной дозировкой веселья. Пульс — 120. Диагноз: хочешь танцевать. Побочные эффекты: улыбки, отличное настроение и желание остаться до утра. 18 и 19 сентября с 22:00 до 6:00