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Чек-ап: твой диагноз — готов к вечеринке

Бар Гадкий Койот, улица Большая Дмитровка, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка за твоё здоровье. Самый яркий чек-ап, который у тебя был: с танцами, музыкой и правильной дозировкой веселья. Пульс — 120. Диагноз: хочешь танцевать. Побочные эффекты: улыбки, отличное настроение и желание остаться до утра. 18 и 19 сентября с 22:00 до 6:00

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