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Chebanov. Концерт «Свидание, танцы, любовь»

VK Gipsy, Болотная набережная, 3с4

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Этот вечер станет настоящим праздником для пар, ведь весь зал превратится в продолжение их романтики, а для тех, кто пока одинок, — шансом встретить свою половинку и почувствовать магию момента. Пока другие избегают Дня святого Валентина, чтобы не думать об одиночестве, Chebanov создаёт пространство, где каждый сможет открыть себя любви или укрепить уже существующие чувства. На сцене состоится незабываемый концерт с живым звучанием, искренними эмоциями и атмосферой, в которой музыка становится мостом между сердцами. Приготовься к вечеру, который превратится в твою личную историю — о свидании, танцах и, возможно, о новой любви.

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