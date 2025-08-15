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CHEBANOV | Акустика в летний вечер

Пространство «Море Музыки», ВДНХ, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Качевый бит с гитарой, романтика, и эстетика «своей» вечеринки, на которой звучат не только авторские треки, но и давно любимые хиты. Иван — яркий участник телепроекта «Голос», участник масштабных фестивалей Big Love Show, VK Fest, ДвижФест, Aguteen Forum и др. Его треки не раз попадали в топ-чарты стриминговых платформ, топовых радиостанций и музыкальных телеканалов. Насладись атмосферой подводного мира и акустическим звучанием любимых треков, которые создадут атмосферу идеального вечера.

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