Качевый бит с гитарой, романтика, и эстетика «своей» вечеринки, на которой звучат не только авторские треки, но и давно любимые хиты. Иван — яркий участник телепроекта «Голос», участник масштабных фестивалей Big Love Show, VK Fest, ДвижФест, Aguteen Forum и др. Его треки не раз попадали в топ-чарты стриминговых платформ, топовых радиостанций и музыкальных телеканалов. Насладись атмосферой подводного мира и акустическим звучанием любимых треков, которые создадут атмосферу идеального вечера.