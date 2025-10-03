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Вкусный музыкальный экстаз. На двух танцполах Gazgolder Club выступят артисты минималистичного звучания, на этот раз главными хедлайнерами будут Minube из Молдовы и Octave из Румынии. LINE UP Terrace: A.r.a Farid odilbekov Andrey loud Outsider (b-day set) Natali f Cancelled Minube (mo) Octave (ro) Belkin Asirio Altum unda Main: Mikhail kobzar Kazanova Chek me Elkin Icevy Koodry K.t.o Iturup Kushnir
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