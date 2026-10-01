Чайная церемония «Все грани пуэра»
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Пространство уюта и комфорта, насладись удивительными согревающими сортами китайского чая. Пришло время поставить все точки над буквами, и разобраться в теме пуэров. Тебя ждёт богатый спектр вкусов, от нежных цветочных и осенних оттенков, до выдержанных глубоких древесных и ореховых нот. В программе: — шу пуэры; — молодые и выдержанные шэн пуэры; — пуэрные почки. Запись в ВК
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