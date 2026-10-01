ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Чайная церемония «Все грани пуэра»

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Пространство уюта и комфорта, насладись удивительными согревающими сортами китайского чая. Пришло время поставить все точки над буквами, и разобраться в теме пуэров. Тебя ждёт богатый спектр вкусов, от нежных цветочных и осенних оттенков, до выдержанных глубоких древесных и ореховых нот. В программе: — шу пуэры; — молодые и выдержанные шэн пуэры; — пуэрные почки. Запись в ВК

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по росписи футболок к Хеллоуину
Мастер-класс по росписи футболок к Хеллоуину

2000₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи