Пространство уюта и комфорта, насладись удивительными согревающими сортами китайского чая. Пришло время поставить все точки над буквами, и разобраться в теме пуэров. Тебя ждёт богатый спектр вкусов, от нежных цветочных и осенних оттенков, до выдержанных глубоких древесных и ореховых нот. В программе: — шу пуэры; — молодые и выдержанные шэн пуэры; — пуэрные почки. Запись в ВК