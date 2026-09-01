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Чайная церемония в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Место для встречи с чаем и собой. Если ты хочешь попробовать что-то новое, интересуешься чайной культурой, ищешь способ провести вечер по-другому или просто любишь хороший чай — это событие для тебя. Здесь можно замедлиться, погрузиться в процесс и разделить это с другими. Тебе расскажут о видах китайского чая, способах их приготовления и дегустации. Поговоришь о чайной посуде и обычаях чайной церемонии Энергетика мастера, отложенный телефон и специальный чай погрузят тебя в ощущение настоящего момента, настроят на медитативную волну Продолжительность: 2,5-3 часа. Количество мест ограничено. Запись и вопросы в ТГ.

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