Первая чайная церемония в этом сезоне. Встреча в пространстве уюта и комфорта, чтобы наслаждаться ароматными и согревающими сортами китайского чая. Тебя ждёт широкий диапазон вкусов и ароматов утесных улунов и красного чая во всем его многообразии. От лёгких цветочных, фруктовых и ягодных до по-осеннему согревающих древесных и цитрусовых нот. Вкусный чай и тёплые, поддерживающие беседы о светлом и добром — что ещё нужно для счастья? Запись в ВК