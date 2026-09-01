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Чайная церемония «Утесные улуны и красный чай»

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Первая чайная церемония в этом сезоне. Встреча в пространстве уюта и комфорта, чтобы наслаждаться ароматными и согревающими сортами китайского чая. Тебя ждёт широкий диапазон вкусов и ароматов утесных улунов и красного чая во всем его многообразии. От лёгких цветочных, фруктовых и ягодных до по-осеннему согревающих древесных и цитрусовых нот. Вкусный чай и тёплые, поддерживающие беседы о светлом и добром — что ещё нужно для счастья? Запись в ВК

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