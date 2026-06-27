Чайная гонг-медитация — это особая встреча вкуса, звука и глубокого присутствия. Согревающий чай помогает мягко вернуться вниманием в тело, а вибрации гонгов, словно музыка Вселенной, растворяют напряжение, успокаивают ум и создают пространство для восстановления. Ведущие: — Юлия Шешенева — Леонид Сафошкин Что тебя ждёт: Для тела — глубокое расслабление, снятие зажимов, восстановление ресурса и энергии. Для ума — снижение тревожности, ясность мыслей и внутренняя тишина. Для души — чувство гармонии, целостности и вдохновения. Для жизни — лёгкость, прилив сил и состояние, когда снова хочется жить и творить.