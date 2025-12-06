На этом мастер-классе ты научишься создавать красивые интерьерные часы, использовать разные техники рисования чернилами и собирать механизм. В начале тебе расскажут подробнее о технике рисования, применяемых материалах и колористике. Ты выбираешь цвета, после чего начинаешь рисовать. Будешь выполнять работу при помощи фена. Тебе расскажут, как оформить и прикрепить цифры. После мастер-класса ты забираешь готовые часы, которыми можно украсить свой интерьер или сделать в качестве подарка. Стоимость мастер-класса с часами: часы 30 см — 2990 рублей, часы 40 см — 3990 рублей.