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Часы спиртовыми чернилами

квартал № 1

Начало:

Завершение:

от 2990₽ до 3990₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На этом мастер-классе ты научишься создавать красивые интерьерные часы, использовать разные техники рисования чернилами и собирать механизм. В начале тебе расскажут подробнее о технике рисования, применяемых материалах и колористике. Ты выбираешь цвета, после чего начинаешь рисовать. Будешь выполнять работу при помощи фена. Тебе расскажут, как оформить и прикрепить цифры. После мастер-класса ты забираешь готовые часы, которыми можно украсить свой интерьер или сделать в качестве подарка. Стоимость мастер-класса с часами: часы 30 см — 2990 рублей, часы 40 см — 3990 рублей.

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