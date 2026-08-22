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Про событие
На крупнейшем городском фестивале традиционно соберутся тысячи людей, влюблённых в ароматы и послевкусия: бариста и чайные мастера, обжарщики, шоколатье, а также профессионалы и любители, увлеченные миром кофе, чая и шоколада. Фестиваль соберёт большой маркет: свежеобжаренный кофе, итальянские бленды, капсулы и дрип-кофе, чай и травяные напитки, какао, шоколад и конфеты, сладости и выпечка, молоко и растительные напитки, сиропы и топпинги, оборудование для заваривания кофе и чая, посуда и аксессуары для дома. — свежеобжаренный кофе — уникальные сорта чая — эксклюзивные виды bean-to-bar шоколада — более 200 проектов для самых искушенных покупателей Программа: https://chashkafest.ru/ru 22-23 августа с 10:00 до 20:00
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