Путь к свету — всегда сложнейшая дорога. Преодоление себя и обстоятельств, сомнения, размышления, нередко отчаяние. Как пройти этот путь, не сломавшись? Ответы и вдохновение будут искать в творчестве Фридерика Шопена, Александа Скрябина и Сергея Рахманинова. На Светлой Пасхальной седмице предлагают тебе программу из великих сочинений, в которых показан непростой путь «через тернии к звёздам». Фридерик Шопен не понаслышке знал, что такое борьба за жизнь. Болеющий туберкулезом композитор не был уверен, переживет ли следующую зиму. Его дорогу к свету можно увидеть в фортепианных сонатах. В драматической сонате №3 показан весь путь преодоления, как через победу над страхом, через сомнения и колебания композитор приходит к ликующему лучезарному финалу. Александр Скрябин считал, что главнейшая задача искусства — вести к свету. Драмы и страданий слишком много в нашей обыденной жизни, музыка же должна направлять в некие другие прекрасные миры. Даже придумал собственную тональную систему, чтобы уйти от минора, был убеждён, что печальных, трагических настроений в музыке быть не должно. На примере Фантазии ор.28 поговорят о идейных и философский увлечениях композитора. В концерте также прозвучат избранные миниатюры Сергея Рахманинова. Вечер величайших романтических сочинений, требующих от исполнителя глубокого драматизма, выразительности и почти запредельной виртуозности. О ведущих: Анна Паклина — пианистка, лектор, лауреат международных музыкальных премий, соавтор и ведущая музыкально-просветительского проекта «Арт-ведомство Ликбез» Встретят тебя с бокалом вина или чашкой ароматного чая.