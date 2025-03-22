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Чары

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Московское дэт-метал-трио Gosudar, хардкор-бэнд Scumback и экспериментаторы Unlife открывают фестиваль на главной сцене. Разогрев — Фантом М-100 с архаичным лайв-перформансом. Лайнап: Abelle / Andrey Kling / Bogdamn / Denis Kostitsyn / DESTROY / Elistratov / Griboedov / Hespermen / Ildar Iksanov / Mick Wills / Morgotika / Orbet / Pie / Poima / Ranishe Niyaak Rvbbt / Saverio Celestri / Shulya / Sofia Rodina / S.Nacht / Sharvari Piroska / Sputnik / Taieb Chеkir / Timur Omar / Vlas Leskin

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