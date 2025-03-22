Московское дэт-метал-трио Gosudar, хардкор-бэнд Scumback и экспериментаторы Unlife открывают фестиваль на главной сцене. Разогрев — Фантом М-100 с архаичным лайв-перформансом. Лайнап: Abelle / Andrey Kling / Bogdamn / Denis Kostitsyn / DESTROY / Elistratov / Griboedov / Hespermen / Ildar Iksanov / Mick Wills / Morgotika / Orbet / Pie / Poima / Ranishe Niyaak Rvbbt / Saverio Celestri / Shulya / Sofia Rodina / S.Nacht / Sharvari Piroska / Sputnik / Taieb Chеkir / Timur Omar / Vlas Leskin