Человек с тросточкой и в котелке стал самым узнаваемым образом мирового кинематографа задолго до появления интернета и социальных сетей. Для миллионов зрителей он стал источником радости и символом человеческого достоинства перед лицом несправедливости. Но кем на самом деле был артист, который скрывался за маской вечного странника? Романтиком, подарившим миру смех сквозь слезы или безжалостным перфекционистом на съемочной площадке? «Маленьким человеком» из трущоб или расчетливым предпринимателем, заставившим голливудские студии играть по своим правилам? Лекция позволит увидеть в привычном образе эксцентричного комика живого человека, чья биография по драматизму не уступает его лучшим фильмам, и понять, как личные потрясения становятся материалом для великого искусства. Поговорят о жизненном и творческом пути Чаплина от детства на улицах промышленного Лондона до статуса главной звезды Голливуда. Разберут, как он придумал уникальный киноязык, балансируя между цирковой клоунадой, тонкой социальной сатирой и глубокой эмоциональной драмой. Обсудят, как он создавал свои главные фильмы: «Малыш», «Золотая лихорадка», «Огни большого города» и другие шедевры. Лектор — Александр Саядян, искусствовед, киновед.