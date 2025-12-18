Чапаев и Пустота
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Постановка по роману самого загадочного классика российской литературы Виктора Пелевина. Спектакль в трех действиях о существовании между полюсами: реальностью и иллюзией, Европой и Азией, политическим и экзистенциальным, прошлым и настоящим.
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