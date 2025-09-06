Фестиваль DIY-искусства, моды и музыки, куда ты заходишь как зритель, а выходишь как соавтор. Тебя ждут: Кастом гигантского кроссовка, трёхметрового зина и арт-объектов, которых больше нигде не увидишь. 13 зон: челленджи, мастер-классы, апсайкл, фотозоны, лайвы от МС Улыбочка, Acid Racer, Mayor, LOVANDA, ISKRIT и др. Карабины — внутренняя валюта феста: купи заранее дешевле и меняй на вход в закрытые зоны, мастер-классы и призы. Вход бесплатный по регистрации в ТГ Регистрируйся и бери карабины сейчас — на фесте они стоят дороже. Бесплатно: сцена, фудкорт, стенды, стенгазета, челленджи С карабинами: мастер-классы, аттракционы, квизы, лекции, фотозона, магазин Карабин — внутренняя валюта фестиваля, стартовая цена 200р., на фестивале — 1000р. Золотой карабин = браслет с доступом ко всем зонам (кроме интенсива), стартовая цена — 1300р., на фестивале — 5000р. 6–7 сентября с 12:00–21:00