Чаепитие с арт-практикой в чайной
пл. Борьбы, 13А, стр. 1
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Завершение:
1590₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
Дегустация чая, необычные сладости и закуски и небольшая арт-практика по мотивам культуры Китая. Встреча проходит в атмосферной чайной — место, где ходят без обуви, говорят тихо и включают все органы чувств. В дополнение к чаепитию ты: - познакомишься с китайской живописью и литературой и выберешь свой образец; - на основе образца создашь абстрактный рисунок или композицию из бумаги. Творческие навыки для этого не нужны, упражнение креативное на 5-10 минут.
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