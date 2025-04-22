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Чаепитие с арт-практикой в чайной

Дом белого журавля
пл. Борьбы, 13А, стр. 1

Начало:

Завершение:

1590₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Дегустация чая, необычные сладости и закуски и небольшая арт-практика по мотивам культуры Китая. Встреча проходит в атмосферной чайной — место, где ходят без обуви, говорят тихо и включают все органы чувств. В дополнение к чаепитию ты: - познакомишься с китайской живописью и литературой и выберешь свой образец; - на основе образца создашь абстрактный рисунок или композицию из бумаги. Творческие навыки для этого не нужны, упражнение креативное на 5-10 минут.

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