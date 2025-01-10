Первая вечеринка Cascade в новом году. Диско, хаус-люкс на мейне с 23:00 и грув селекшн на втором танцполе с 00:00 от друзей и резидентов сообщества. В лайнапе: ANDY KARPIK / SKUNK YORK / SABLEMIK / DASHA STISH / MISHA POLITKOVSKIY / KEROZ / ARSENIY ARISTOV / DISCOPANK / DX20V Вход: donation FC / DC