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Carnival Day

Гончарная улица, 7/4с1

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от 1800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

CARNIVAL DAY — первое мероприятие лейбла CARNIVAL RECORDS. Лейбл SALUKI впервые соберет всех артистов на одной площадке! DAY (14:00 — 22:00 | двор): — Ярмарка от CARNIVAL STORE, на котором можно будет приобрести мерч по специальным условиям — Неожиданные перформансы и шоу-кейсы — Живые выступления и DJ сеты любимых артистов на открытом воздухе. LINE-UP 16:00–22:00: • JOVIEE (dj set) • SENSEE (live + dj set) • SALUKI (dj set) • SABU (live) • J.ROUH (live) • ASTHMA BOYS (live) • SECRET GUEST NIGHT (22:30 — 04:00): Всё шоу перемещается внутрь клуба. Добавляются новые имена, уже привычные — соединяются в необычные коллаборации. LINE-UP 22:30-04:00: • SALUKI + ASTHMA BOYS (dj set) • SENSEE (dj set) • JOVIEE (dj set) • LIKINS (dj set) • OVDI (dj set) • SECRET GUEST

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