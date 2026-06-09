Есть рестораны, куда приходят поужинать, а есть такие, куда идут как на маленькое приключение. «Хиросима, моя любовь» — как раз из вторых. Красивый, странный, местами провокационный. Не про «поесть», а про «попробовать и обсудить». Здесь соберётся компания (12 человек), чтобы попробовать всё и сразу. На столе появятся: — ананас кимчи — дальневосточный гребешок с яблоком — тартар кюсю с васаби и нори — и ещё несколько ярких, почти дерзких азиатских историй Всего — 5 блюд, каждое со своим характером. Запивать будут не скучно: сакэ и японский виски, чтобы собрать картинку целиком. Проведёт всё это сомелье и знаток азиатской культуры Коля — камерно, без лишнего шума, почти как закрытый ужин. Как проходит ужин: Сядете в общем зале за одним большим столом — до 12 человек. С вами весь вечер будет сомелье-ведущий. Блюда ставят в центр стола, чтобы все участники ужина могли попробовать больше и не выбирать одно. Обычно это 5–8 подач, в зависимости от ресторана. Напитки: — приветственный напиток — 3 напитка в рамках дегустации (вино или другая концепция вечера) — вода без ограничений Если захочется продолжения — всегда можно заказать дополнительно прямо в ресторане.