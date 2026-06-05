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Бывшие

«Мамины воины», Малый Златоустинский переулок, 6с1, 30 кабинет

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Иногда отношения заканчиваются, а чувства – нет. На этой встрече будешь говорить про бывших партнёров, привязанность, воспоминания, злость, надежду, невозможность отпустить и те внутренние процессы, которые остаются с человеком после расставаний. На мастер-классе ты сможешь лучше понять, почему некоторые люди не выходят из головы, почему тебя может тянуть обратно даже в отношения, где было больно, а ещё как постепенно повернуть фокус с прошлого на себя и свою жизнь. Эта встреча подойдет тем, кто: — переживает расставание — долго не может отпустить прошлые отношения — хочет лучше понять свои чувства и сценарии в отношениях — устал жить мыслями о человеке из прошлого Через психологические практики, упражнения на саморефлексию и обсуждение в небольшой поддерживающей группе ты будешь разбираться в эмоциональной привязанности, исследовать свои реакции и постепенно искать внутреннюю опору, чтобы мягче пройти (или даже закончить!) этот период. В стоимость включены чай и угощение.

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