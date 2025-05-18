Фестиваль истории Древней Руси и её соседей IX-XI веках, становлению и развитию древнерусского государства и Волжского торгового пути. Сражения дружин, ярмарка, ремёсла, исторический лагерь, ладьи, таверны, огненное шоу, медовуха, лето, Волга. Три сцены Научно-просветительский лекторий и деловая программа Где? Россия, Тверская область, Кимрский округ, берег Волги у деревни Топорок 2 часа от Москвы Где жить? В кемпинге можно поставить свою палатку или арендовать Что есть? 7 таверн, можно привозить свою еду и напитки, газовые горелки, разводить костры — дрова дают.