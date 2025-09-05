Bullet For My Valentine + Megadeth cover party
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В 2025 исполняется 20 лет культовому мини-альбому «Hand of Blood» и синглу «4 Words (To Choke Upon)» британских столпов металкора Bullet For My Valentine! Осенью 2005 песни с этих релизов вошли в первый альбом команды — «The Poison». В честь этого группа «Минус Я» соберётся осенью 2025, чтобы исполнить песни прославленной группы из Уэльса. Специальные гости — участники группы «Амитивилль», которые исполнят сет из песен Megadeth.
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