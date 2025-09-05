В 2025 исполняется 20 лет культовому мини-альбому «Hand of Blood» и синглу «4 Words (To Choke Upon)» британских столпов металкора Bullet For My Valentine! Осенью 2005 песни с этих релизов вошли в первый альбом команды — «The Poison». В честь этого группа «Минус Я» соберётся осенью 2025, чтобы исполнить песни прославленной группы из Уэльса. Специальные гости — участники группы «Амитивилль», которые исполнят сет из песен Megadeth.