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Bullet For My Valentine + Megadeth cover party

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В 2025 исполняется 20 лет культовому мини-альбому «Hand of Blood» и синглу «4 Words (To Choke Upon)» британских столпов металкора Bullet For My Valentine! Осенью 2005 песни с этих релизов вошли в первый альбом команды — «The Poison». В честь этого группа «Минус Я» соберётся осенью 2025, чтобы исполнить песни прославленной группы из Уэльса. Специальные гости — участники группы «Амитивилль», которые исполнят сет из песен Megadeth.

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