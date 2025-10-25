Для тебя подготовили зубодробительную программу, от которой барабанные перепонки взмолятся о пощаде! Ожидай взрывной микс из Death Metal и Hardcore, который разорвёт сцену в клочья. Собрали лучших из лучших, самых брутальных и безжалостных представителей жанра, чтобы обрушить на твою голову тонны риффов, бластбитов и вокала, способного расплавить сталь. TRAUMATOMY (Slamming Brutal Death) Челябинск, SWAMP (Brutal Death Metal) Москва, 7 H.TARGET (Indian Ethno Style Samadhi Death) Нижний Новгород, ANTAGONIST (Death Metal) Санкт-Петербург, Accidental Death Benefit (Death/Grind) Братск, ENDLESS GLOOM (Death Metal) Орёл, MALEDICTED (Atmospheric Death Metal) Иркутск, MOR (Metal/Hardcore) Тамбов