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Brutal Harvest

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Для тебя подготовили зубодробительную программу, от которой барабанные перепонки взмолятся о пощаде! Ожидай взрывной микс из Death Metal и Hardcore, который разорвёт сцену в клочья. Собрали лучших из лучших, самых брутальных и безжалостных представителей жанра, чтобы обрушить на твою голову тонны риффов, бластбитов и вокала, способного расплавить сталь. TRAUMATOMY (Slamming Brutal Death) Челябинск, SWAMP (Brutal Death Metal) Москва, 7 H.TARGET (Indian Ethno Style Samadhi Death) Нижний Новгород, ANTAGONIST (Death Metal) Санкт-Петербург, Accidental Death Benefit (Death/Grind) Братск, ENDLESS GLOOM (Death Metal) Орёл, MALEDICTED (Atmospheric Death Metal) Иркутск, MOR (Metal/Hardcore) Тамбов

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