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Brunch & Dance
Пречистенская набережная 15с2
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Дневная хаус-сессия «Brunch & Dance». Вкусная еда, превосходные коктейли, шикарный вид и конечно музыка от Димы Студицкого, Сергея Сапунова и Сергея Санчеса.
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