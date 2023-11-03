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Танцы food&people

Москва, Пречистенская набережная 15с2

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Один из первых проектов группы компаний Bazar Family, созданной Женей Качаловой. Это место, где каждый день может стать особенным: авторские коктейли, продуманная подборка вин и насыщенное меню от бренд-шефа Евгения Насырова. В меню — от лёгких фингер-фудов до полноценных горячих блюд: салаты, стейки, рыба, сезонные продукты и десерты. Это идеальное место как для быстрого бокала и закуски, так и для неспешного ужина. Тут есть просторная веранда с видом на Пречистенскую набережную, Музеон и памятник Петру I — здесь особенно приятно встречать закат и проводить летние вечера. Каждую пятницу и субботу бар превращается в место встреч и танцев до утра под сеты резидентов столицы. http://dancesfoodpeople.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 14:00-00:00 ПТ-СБ: 14:00-04:00
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Комментарии

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Ирина
14 января 2025, 17:24

Были здесь летней ночью, очень приятная музыка и атмосфера

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Даша
3 ноября 2023, 21:59

Девчат, кто-нибудь хочет сходить в бар сегодня?)

А
Аноним
19 июля 2023, 05:02

Комментарий удален

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Ксенич
19 июля 2023, 12:22

Пользователь №434544, привет! А у нас же есть теперь специальный раздел, где можно найти компанию: на главной странице в правом нижнем углу кнопка «Знакомства». Только надо обновиться до актуальной версии, чтоб появилась)

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Анна
11 августа 2023, 14:59

Пользователь №434544, были мысли сходить. В ПГ всегда классные движи

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