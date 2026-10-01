На мастер-классе ты поработаешь с фетром и унесёшь с собой кусочек тыквенного, черничного, грушевого или любого другого пирога на твой выбор. Можно будет добавить бусины и ленты, сделать свой любимый пирог и прикрепить его к рюкзаку или сумке, украсить им любимое осеннее пальто или свитер. Все материалы тебе предоставят, но при желании можно взять что-нибудь из дома. Задать вопросы и записаться можно в тг.