Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты поработаешь с фетром и унесёшь с собой кусочек тыквенного, черничного, грушевого или любого другого пирога на твой выбор. Можно будет добавить бусины и ленты, сделать свой любимый пирог и прикрепить его к рюкзаку или сумке, украсить им любимое осеннее пальто или свитер. Все материалы тебе предоставят, но при желании можно взять что-нибудь из дома. Задать вопросы и записаться можно в тг.
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