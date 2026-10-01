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Брошь-кусочек пирога из фетра

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты поработаешь с фетром и унесёшь с собой кусочек тыквенного, черничного, грушевого или любого другого пирога на твой выбор. Можно будет добавить бусины и ленты, сделать свой любимый пирог и прикрепить его к рюкзаку или сумке, украсить им любимое осеннее пальто или свитер. Все материалы тебе предоставят, но при желании можно взять что-нибудь из дома. Задать вопросы и записаться можно в тг.

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