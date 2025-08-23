Итало, синтипоп и нью-вейв ждут тебя на новой домашней вечеринке бара Powerhouse в эту субботу. Сводить эти жанры электронной музыки будут лучшие диджеи: Morze / LXNDRA / Sensualitе / Ptichka3000 / Basster Jazzster ENTER DONATION от 500р. FC/DC