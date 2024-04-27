Весна, Бригадный Подряд, рок! Легендарная группа из Питера даст большой весенний концерт в Москве. Ты погрузишься в атмосферу рока и почувствуешь себя частью большой и дружной семьи, где каждый может быть самим собой и наслаждаться мощной музыкой. Поймай заряд позитива, который будет сопровождать еще долгое время после концерта. Ты сможешь забыть обо всем и просто наслаждаться мощными звуками гитар, барабанов и песнями, которые споешь вместе с группой. Группа представит свои лучшие композиции, ставшие настоящими хитами панк-рок сцены. Также прозвучат песни с нового альбома "Нечего бояться", который уже завоевал сердца многих поклонников. Билеты уже в продаже, скорее приобретай и готовься к незабываемому весеннему концерту.