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Бригадный Подряд

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весна, Бригадный Подряд, рок! Легендарная группа из Питера даст большой весенний концерт в Москве. Ты погрузишься в атмосферу рока и почувствуешь себя частью большой и дружной семьи, где каждый может быть самим собой и наслаждаться мощной музыкой. Поймай заряд позитива, который будет сопровождать еще долгое время после концерта. Ты сможешь забыть обо всем и просто наслаждаться мощными звуками гитар, барабанов и песнями, которые споешь вместе с группой. Группа представит свои лучшие композиции, ставшие настоящими хитами панк-рок сцены. Также прозвучат песни с нового альбома "Нечего бояться", который уже завоевал сердца многих поклонников. Билеты уже в продаже, скорее приобретай и готовься к незабываемому весеннему концерту.

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