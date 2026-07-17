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Brick Bazuka

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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от 1900₽ до 5100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Один из самых ярких представителей новой волны российского хип-хопа, выступит с эксклюзивным концертом на открытой площадке «Pravda Лето». Исполнитель вышел из легендарного объединения The Chemodan Clan, где перенял фирменный образ: он скрывает лицо под маской, которую иногда сравнивают с лицом клоуна из фильма «Оно». Brick Bazuka редко даёт интервью и появляется на публике, но именно эта загадочность привлекает к его творчеству дополнительное внимание. Известность исполнителю принёс клип «Сплети мне венок», где Brick Bazuka появился в образе итальянского мафиози в солнцезащитных очках и дорогом костюме. Видео завирусилось и породило множество мемов. Среди других популярных треков - «Сабрина», «Бабки», «Розовые штаны». Сольный концерт Brick Bazuka пройдёт на открытой площадке клуба Pravda. Уютная атмосфера летнего дворика и эталонная звуковая система позволяет в полной мере погрузиться в любимую музыку.

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