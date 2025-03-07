Brazzaville
Восточная ул., 4, к. 1
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от 1700₽ до 5400₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Лирическое настроение и ностальгия в этот раз будет особенной - за струны души вместе с Дэвидом Брауном отвечает классический квартет. Инди-рок, фолк, латиноамериканская музыка и любимые российские хиты в исполнении музыкантов, унесут слушателей в мир гармонии и экзотики. КЦ ЗИЛ - прекрасный по акустике зал, удобно расположенный в одном из важнейших объектов культурного наследия эпохи конструктивизма 30-х годов. Лучшее начало весны - на концерте «Brazzaville».
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