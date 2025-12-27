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Сложилось впечатление, что это в основном для молодых и буйных. Хотя внутри охрана серьёзная, лишнего никому не позволяют. Много молодых парней по пояс голых или в балаклавах. Музыка - в основном хард техно. Звук был как-будто не очень хорошо настроен. Ходил туда же вчера на другую вечеринку, звук был получше. В целом там было очень много довольных людей, но лично мне не зашло.