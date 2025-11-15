Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Для критического обновления - требуется критическая перезагрузка. Приходи 15 ноября в Powerhouse и тогда твоя ОС пройдёт активацию, дефрагментацию и возможно даже очистку от вирусов. За исправную работу всех систем отвечают: RLGN / MASHA BOGO / ARKADICH / IT ALONE / MADI / ЛУЧШИЙ ДРУГ Вход: donation. FC/DC
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи