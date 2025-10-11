Wasta и его единомышленники готовят одноимённый ивент, посвящённый исследованию российской бэйс-сцены и поиска новых музыкальных форм. Что же такое эта Братания? Неотъемлемая часть культурного кода русского человека, символ единства и эмоциональной открытости. Лайнап: NATTAH / RAW TAKES / OLEG. / BAD COMMUNICATION / NAPRIMER / PHOBOYS (LIVE) / DUMMFOUND / WASTA