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Братания
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Wasta и его единомышленники готовят одноимённый ивент, посвящённый исследованию российской бэйс-сцены и поиска новых музыкальных форм. Что же такое эта Братания? Неотъемлемая часть культурного кода русского человека, символ единства и эмоциональной открытости. Лайнап: NATTAH / RAW TAKES / OLEG. / BAD COMMUNICATION / NAPRIMER / PHOBOYS (LIVE) / DUMMFOUND / WASTA
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