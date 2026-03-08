Эстетика оторвы (Nrat) и Эддисон Рэй в одном месте. Брэддисон (Braddison) — это не просто объединение двух альбомов. Это слияние главных поп-культурных феноменов последних лет. Это энергия, эстетика и музыка, которые формируют новое поколение вечеринок.