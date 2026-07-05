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Бранч-знакомство на закате

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от 19900₽ до 24300₽
Возраст 21+
Еда

Про событие

За одним столом соберутся девушки и парни, может среди них твой летний роман или даже вторая половинка? Накроют длинный стол, а ещё будут карточки с вопросами, чтобы разговоры складывались легко, а новые знакомства были тёплыми и безопасными. Шеф-повар будет готовить блюда на гриле из сезонных продуктов пока ты болтаешь под бокал. После застолья прогуляетесь по настоящей клубничной ферме, пособираете ягоды прямо с куста и проводите солнце за горизонт. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После вернёшься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями. Программа вечера будет выстроена так, чтобы ты смог пообщаться со всеми и обменяться контактами при интересе: будет часть со знакомством и простые летние активности, чтобы вы совместно классно провели время. Есть возрастное ограничение для участников: 25-45 лет. Важное условие участия: билет можно купить только вдвоём — женский и мужской — наверняка у тебя есть друг или подруга противоположного пола, которого ты сможешь взять как своего +1.

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