Здесь, среди глины, кистей и вековых печей, ты пройдёшь экскурсию по заводу Гжели, заглянешь в мастерские, где рождается фарфор, научишься расписывать изделия. Всё это, чтобы унести с собой не только воспоминания, но и кусочек вечера. А потом сядешь за длинный стол прямо на заводе — чтобы проводить день в компании, где ценят красоту ручной работы и неторопливые разговоры. Что тебя ждёт: — Экскурсия: ты пройдёшься по действующему заводу, заглянешь в производственные цеха, узнаешь, как рождается фарфор — от первых форм до последнего мазка кисти — Мастер-класс: Научишься расписывать фарфор в настоящей технике Гжели. Каждый создаст свою работу и сможет забрать её с собой — чтобы украсить собственное чаепитие уже дома — Закатный бранч: За большим столом прямо в пространстве завода устроят бранч: блюда из локальных продуктов, карточки с вопросами, которые приятно обсуждать, чтобы познакомиться ближе — Напитки: Для блеска глаз, для полноты гастрономического опыта да и просто для того, чтобы гостям было легче общаться, здесь собрали изысканную коллекцию напитков из прославленных мест Старого и Нового света Время в пути ориентировочно 1.5 часа из Москвы в зависимости от ситуации на дорогах. Можно приобрести билет с трансфером.