Лекция от Ирины Семиохиной — о вкусах, привычках и неожиданных фактах из истории алкоголя в России — от князей до императоров Гостей будет ждать приветственное-игристое или авторская наливка от Зойки, чай/кофе, одно блюдо из меню завтраков на выбор и подарки от наших друзей Сбор гостей: 12.00 Начало лекции: 12.30 Ты узнаешь: — как Россия спасла французские дома Шампани от разорения и стала одним из крупнейших её импортёров — почему в Москве шампанское было популярнее, чем в Париже — откуда на самой престижной бутылке в мире герб Российской империи — что на самом деле пили в разные эпохи — от князей до купцов — какие маркетинговые приёмы использовали производители, чтобы продавать алкоголь Поговоришь о различиях между хлебным и виноградным вином, вспомнишь старинные рецепты и обсудишь, почему одни напитки приживались, а другие — нет. А ещё разберёшься, как Москва стала чайной столицей и узнаешь почти детективную историю появления одного модного «здорового» напитка.