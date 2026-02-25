Проект, объединяющий мистику Северного Возрождения, шедевры итальянских визионеров и современные интерактивные технологии. Это не просто экспозиция репродукций, а интеллектуальное путешествие вглубь человеческой души. Диалог гениев: От Микеланджело до Доре. В едином пространстве Иероним Босх предстанет в окружении тех, кто спорил с ним или вдохновлялся его видениями. • Босх во всех деталях: Все ключевые триптихи мастера дополнены 12 редкими набросками и рисунками, раскрывающими его творческую лабораторию. • Битва за святого Антония: Уникальная зона-сравнение. Рядом с «Искушением» Босха представлены версии этого сюжета от Иоаннами Патинира, Яна Вербека и даже юного Микеланджело. • Вселенная Брейгеля: все главные шедевры «Мужицкого» гения — от пугающего «Триумфа смерти» до детальных «Нидерландских пословиц». • Код Данте: Посетители пройдут все круги Ада вместе с Боттичелли и увидят грандиозные иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии». • Бестиарий Дюрера: Магические ксилографии «Меланхолия», «Четыре всадника» дополнены его знаменитыми анималистическими работами — от «Зайца» до «Летучей мыши». • Загадка Джорджоне: Работа «Три философа», где, по одной из версий, запечатлен лик самого Босха. В галерее проводятся групповые и индивидуальные экскурсии. Каждый может глубже погрузится в мир, где страсть, тайна и красота переплетены так же тесно, как на полотнах Босха. График работы: Будни: 12:00 — 21:00 Выходные: 11:00 — 20:00