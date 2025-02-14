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Book speed dating

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В день всех влюблённых проводят вечер книжных свиданий. Вдруг именно в Центре «Зотов» ты встретишь настоящую любовь, с которой тебя соединят книги. Формат book speed dating предполагает, что у каждого участника есть пять минут, чтобы рассказать новому знакомому о зацепившей истории, любимом писателе, персонаже или сюжете, а может быть, посоветовать недавно прочитанную книгу. В начале мероприятия специальные приглашённые гости — актёр и писатель Григорий Служитель, а также актриса, комик Мария Маркова — расскажут про свой книжный опыт и поделятся книжными рекомендациями. С приветственным словом выступит программный директор радио Monte Carlo Анастасия Елисеева. Участников ждут подарки от партнёров мероприятия — радио Monte Carlo и ресторана Michel.

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