В день всех влюблённых проводят вечер книжных свиданий. Вдруг именно в Центре «Зотов» ты встретишь настоящую любовь, с которой тебя соединят книги. Формат book speed dating предполагает, что у каждого участника есть пять минут, чтобы рассказать новому знакомому о зацепившей истории, любимом писателе, персонаже или сюжете, а может быть, посоветовать недавно прочитанную книгу. В начале мероприятия специальные приглашённые гости — актёр и писатель Григорий Служитель, а также актриса, комик Мария Маркова — расскажут про свой книжный опыт и поделятся книжными рекомендациями. С приветственным словом выступит программный директор радио Monte Carlo Анастасия Елисеева. Участников ждут подарки от партнёров мероприятия — радио Monte Carlo и ресторана Michel.