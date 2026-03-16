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Бонд с кнопкой. unplugged

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

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от 2500₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Бонд с кнопкой» в представлениях уже не нуждается, это одна из главных инди-сенсаций последнего времени. Это аншлаги в больших клубах и выступления на всех крупных фестивалях. Сценические воплощения «Бонда с кнопкой» — это постоянные трансформации и новые версии песен. Это может быть концерт с хором и двенадцать человек на сцене, а может быть проникновенная акустика. Unplugged-выступления «Бонда с кнопкой» способны раскачать и огромное фестивальное поле, и органично прозвучать в камерных клубах. Что это будет? Ответа на этот вопрос пока нет. Точно будут две гитары, контрабас, кахон и клавишные. Точно будут нерв и красота. Точно будут песни из альбома «Дом» и не только. Прозвучит ли со сцены что-то новое? Возможно. Будет ли хор или приглашенные музыканты? И это тоже возможно. Программа концертов родится в процессе подготовки к ним.

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