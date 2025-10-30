Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер комики подарят тебе пул ярких эмоций и предложат самые проверенные шутки. Комики, которые будут веселить тебя в этот вечер: Давид Квахаджелидзе Никита Дубровский Настя Веневитина Ян Зубков Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи