В этот вечер комики подарят тебе пул ярких эмоций и предложат самые проверенные шутки. Комики, которые будут веселить тебя в этот вечер: Давид Квахаджелидзе Никита Дубровский Настя Веневитина Ян Зубков Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.