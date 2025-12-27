Лучшие из лучших комиков выступают для тебя с проверенным материалом на сцене Stand Up Brothers. Тебя ждёт колоритный вечер из разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Комики, выступающие на этом формате — участники таких проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Важно, что состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.