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«Для возлюбленных и одиноких». БДО Востокова

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В День Всех Влюбленных гостей Клуба ожидает особенный вечер – на сцену выйдет Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова со специально подготовленной программой «Для возлюбленных и одиноких». Прозвучит классика американского и советского джаза, великие лирические песни, созданные некогда Джорджем Гершвиным, Ричардом Роджерсом, Александром Цфасманом, Исааком Дунаевским, Арно Бабаджаняном, Андреем Эшпаем и другими. В амплуа солистов выступят Дарья Антонова (вокал) и все музыканты-инструменталисты оркестра.

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