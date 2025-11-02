Большой фестиваль мультфильмов
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
2 и 4 ноября в ДК Рассвет пройдут показы трёх программ международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Программы 2 ноября включают блок документальной анимации и несколько работ в блоке «Женский взгляд». Зрителей ждут анимационные мультфильмы об одержимости морем, страхах, убежищах от времени, языковом барьере, расставании и многом другом.
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