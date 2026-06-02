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Большой дизайн-стендап

StandUp Cafe
Покровка, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Этот стендап — не просто юмор, а настоящая «групповая терапия» для тех, кто каждый день сталкивается с невыносимыми ТЗ, правками и странными заказчиками. Тебе сюда, если: — Ты дизайнер или представитель креативной индустрии; — Тебя бесят правки и «гениальные» идеи клиентов; — Хочется отвлечься, найти единомышленников и узнать себя в чужих историях. Что тебя ждёт? Спикеры-практики, которые отвечают на больные для каждого дизайнера вопросы: стоит ли ждать музу, как перестать ненавидеть плохое ТЗ, почему гений отличается от обычного человека и зачем ставить промпт собственному мозгу. Охватывают самые разные сферы: от дизайна интерьера и даже рекламы для Таджикистана. Материал проходит редактуру опытного комика. Кто на сцене? Варя Титова, Тимур Исламов, Зоя Беликова, Николай Курдюков, Маша Вилен — все это практики с опытом работы в VK, Яндексе, Сбере, МУЗ-ТВ, Британской Высшей Школе Дизайна и школе SHAD.

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