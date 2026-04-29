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Болеро+

Новая Опера
ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Вечер-дивертисмент, где пять российских хореографов представят новые танцевальные миниатюры. Танго и контемпорари, стрит-дэнс, физический театр и вакинг – абсолютное разнообразие жанров и стилей. Кульминацией вечера станет новая версия «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Кирилла Радева. Сочинение прозвучит в сопровождении оркестра Новой Оперы под руководством дирижера Антона Торбеева.

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