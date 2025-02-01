Московский гиг тяжёлой музыки BOHfest возвращается в начале февраля. В стенах нового клуба Eclipse прозвучит куча боевиков во всех твоих любимых жанрах, от дэткора с грувом до стрит метала. Лайн-ап концерта: Burden Of Hatred / Кроу / Sent To Destroy. Не пропусти одно из самых ярких метал-событий в клубе Eclipse.