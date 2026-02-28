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Bohemia by Norman

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

От worldwide стилистов до андеграундных саунд-продюсеров — представители богемы столицы соберутся в клубе DFF в эту субботу на новоиспеченной вечеринке Bohemia. Line-up — Chaika — Yandex3000 — Ergsors — Norman — Wantmyms — Paradiescircus — Talgat b2b Lulu — Kate Kiriya — Alfred b2b Void Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30–0:30 500 руб. 0:30 till end — 1000 руб. Начало вечеринок в 23:59 Вход открыт с 23:30

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